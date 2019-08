Am Freitag war es endlich so weit: Henning Merten hat seinen neuen Song "Summergirl" veröffentlicht. Nach dem Track "Wunder" ist es schon die zweite Single des YouTubers. Im dazugehörigen Musikvideo hat auch seine Liebste einen Auftritt – ob Denise Kappès (29) wohl auch ihre Gesangskünste darin zum Besten gibt? Und obwohl das Lied vor Sommergefühlen nur so strotzt, sind die Fans des Influencers bisher leider wenig begeistert: "Es tut mir so leid, aber du kannst einfach nicht singen. Absolut nicht", urteilt ein Instagram-User.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de