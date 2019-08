Obwohl sich Salvatore Vassallo bei Temptation Island mit dem Kuss mit Single Anastasiya Avilova (30) einen Fehltritt geleistet hatte, trennte sich Christina Dimitriou nach dem Ende der Dreharbeiten nicht von ihm. Im Promiflash-Interview verraten die beiden nun endlich, warum sie ihrer Liebe damals eine zweite Chance gegeben haben und was dann doch zur Trennung geführt hat: "Wir haben das direkt nach der Show am gleichen Abend geklärt und sind Arm in Arm wieder eingeschlafen", berichtet Salvo. Auch Christina habe ihre Beziehung nicht so schnell aufgeben wollen: "Ich bin eine Person, die sehr viel Geduld hat. Und dann lief es sogar noch besser. Bis zu einer gewissen Zeit. Dann haben wir uns wieder gestritten und dann haben wir gesagt: Weißt du was, es geht nicht mehr." Heute ist das Ex-Paar richtig gut befreundet.



