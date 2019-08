Meint Henning Merten seine Freundin Denise Kappès (29) mit einer besonders pikanten Textstelle in seinem Song "Summergirl"? Seit Freitag ist die Single auf dem Markt – und Hennings Fans und Kritiker hatten bisher einiges an dem Lied auszusetzen. Unter anderem diese Lyrics sorgen momentan für Gesprächsstoff: "Ja, du bist krass interessant, Mann, das seh ich. Hast du einen Mann, interessiert mich das eh nicht!" Der Grund: Eventuell hat der YouTuber hier seine Liebesgeschichte mit Denise vertont. Immerhin war sie noch in einer Beziehung, als die beiden sich näher gekommen sind.



