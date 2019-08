Als YouTuberin Sarah Franssen vier Jahre alt war, zerfetzte eine Nachbarskatze ihr das Gesicht. Bei der heute 20-Jährigen blieben tiefe Narben, weswegen sie in der Schule immer wieder gehänselt wurde. Ihre Liebe zu den Samtpfoten hat Sarah dadurch aber nicht verloren: Neben ihrem Stubentiger Lex schaffte sie sich gerade erst zwei weitere Kätzchen an – und in die ist sie total vernarrt!



