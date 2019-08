Werden jetzt auch aus diesen Freunden Feinde? Seit Tag eins an verstehen sich Zlatko Trpkovski (43) und Chris Manazidis im Promi Big Brother-Container blendend. Fast die gesamte Zeit verbrachten die beiden auf der Seite des Zeltlagers. Doch bei der gestrigen Challenge katapultierte sich Zlatko prompt selbst auf das Luxuscamp – ganz zum Groll des YouTube-Stars: Chris unterstellt Zlatko ein falsches Spiel!

Obwohl der Bullshit TV-Liebling nicht unbedingt das Luxuscamp bewohnen wolle, findet er es mehr als merkwürdig, dass Zladdi sich selbst für diese luxuriöse Option entschieden hat. "Er hat doch gesagt, hier ist die Party", wirft der 32-Jährige dem Big Brother-Urgestein vor. "Dann war all das, was er hier gemacht hat, nur eine Show. Der heute megakorrekt ist, sticht dir morgen in den Rücken”, zieht Chris sein Resümee.

Zlatko bekommt von den Lästertiraden gegen sich Wind und schießt scharfe Pfeile zurück. Richtige Argumente findet er allerdings nicht. "Du bist schon so ein kleiner Wichser", spricht er Chris direkt durch den Zaun an. Der Web-Berühmtheit geht das gegen den Strich – so kontert er nur trocken: "Team Zeltlager war schon nur so eine Illusion."

Sat.1 / Promi Big Brother Chris Manazidis bei "Promi Big Brother" 2019

Promi Big Brother, Sat.1 Zlatko Trpkovski bei "Promi Big Brother" 2019

Promi Big Brother, Sat.1 Chris Manazidis im "Promi Big Brother"-Sprechzimmer des Campingplatzes

