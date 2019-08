Sein Rücken machte den Netzstar Funky Matas berühmt! Der Instagrammer hat ein ungewöhnliches Hobby: Er lässt sich Promi-Autogramme auf den Rücken tätowieren. Stars wie Will Smith (50), Sting (67), Tara Reid (43) oder Mike Tyson (53) haben sich bereits auf seiner Kehrseite verewigt. Insgesamt 225 Signaturen kann der Tattoo-Star vorweisen und hält damit den Weltrekord. Ans Aufhören denkt Funky deshalb aber noch lange nicht. Er will auch in Zukunft weiter auf Autogramm-Jagd gehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de