Jasmin und Willi Herren (44) wollen ihren Fans Danke sagen! Das Ehepaar kämpft aktuell in Das Sommerhaus der Stars noch um den Titel Promipaar des Jahres. Doch ihren Supportern möchten sie schon jetzt etwas zurückgeben: Für kommende gemeinsame Auftritte nahmen die beiden gerade ein Cover von "Nicht verdient" im Studio auf – und erklärten gegenüber Promiflash, wie lange ihnen ihre Fans damit schon in den Ohren liegen: "Die fragen ja immer: 'Wann nehmt ihr mal zusammen ein Lied auf?' Das ist jetzt nur ein Gimmick an unsere Fans, weil sie uns jetzt seit Wochen im Sommerhaus die Treue halten. Und irgendwie passt das jetzt aber auch", berichtete die beiden.



