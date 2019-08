Es ist eine Liebesgeschichte, wie sie im Buche steht: Prinz Harry (34) von England nahm am 19. Mai 2018 die bürgerlich geborene Schauspielerin Meghan Markle (38) zur Frau und machte sie somit zu Herzogin Meghan (38). Ihre Leinwandkarriere hing die einstige Schauspielerin dafür an den Haken – das wohl bekannteste Engagement ihrer Karriere hatte Meghan in der US-amerikanischen Anwaltsserie Suits. Doch – was viele nicht wissen – in einer anderen erfolgreichen TV-Serie legte sie einen äußerst pikanten Gastauftritt hin.

Und zwar spielte Meghan 2008 als Wendy in der Pilotfolge des Beverly Hills, 90210-Reboots 90210 mit. Darin ist sie nur in einer kurzen Szene am Anfang der Episode mit Hauptdarsteller Dustin Milligan (34) zu sehen. Das Pikante daran: Sie gibt dem eigentlich vergebenen Ethan (gespielt von Milligan) einen Blowjob in dessen Auto auf dem Schulparkplatz. Die beiden werden von Annie (Shenae Grimes, 29), der Tochter des Schulleiters, erwischt.

Außerdem dürfte Meghan einigen Kinozuschauern durch eine kleinere Rolle als Barkeeperin in dem Hollywood-Film "Remember Me" von 2010 in Erinnerung geblieben sein. Darin spielt sie neben Robert Pattinson (33) und Emilie de Ravin (37). Ihren Fans werden mit ihr aber wohl immer Rachel Zane aus "Suits" verbinden.

MEGA Herzogin Meghan bei der Premiere von "Der König der Löwen" in London

Getty Images Schauspieler Dustin Milligan bei der Premiere von "Schitt's Creek" Season 4

Splash News Herzogin Meghan

