Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Madonna (61) ein süßes Tanzvideo ihrer Kids Estere (6) und Stella (6). In dem Clip tanzen die adoptierten Zwillinge zu Musik ihrer berühmten Mama – offenbar haben sie sich nicht nur die Dancemoves der Queen of Pop abgeschaut. Auch bei der Auswahl der Schuhe haben sie sich von der 60-Jährigen inspirieren lassen und sich kurzerhand an Madonnas Kleiderschrank bedient. Dass die Heels viel zu groß sind, scheint die Tanzmäuse überhaupt nicht zu stören.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de