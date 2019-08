Anna Wilken belastet ihr bisher unerfüllter Kinderwunsch. Die Laufstegschönheit stieg im Jahr 2014 freiwillig bei Germany's next Topmodel aus und ist seit Jahren als gefragtes Haute-Couture-Model tätig. Auch privat könnte es eigentlich nicht besser für die 23-Jährige laufen: Der Kicker Sargis Adamyan (26) und sie sind über vier Jahren ein Paar. Die beiden würden gerne Eltern werden, doch bis jetzt hat es nicht geklappt. Jetzt sprach Anna erstmals öffentlich in ihrer Instagram-Story über das sensible Thema: "Ich habe sehr viele Stunden in der Kinderwunschklinik im letzten Jahr verbracht und da einfach superviel mit mir selber ausmachen müssen."



