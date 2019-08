Ingo Kantorek (✝44) hatte noch so viel vor! Am Freitagmorgen kam der Schauspieler bei einem Autounfall ums Leben. Vor allem in der Serie Köln 50667 hinterlässt der Alex-Darsteller eine große Lücke. Dabei wollte er seine Fühler weiter ausstrecken, wie er Promiflash-Interview bei der Fibo 2018 in Köln noch offenbart hatte: "Ich habe natürlich sicherlich Träume, Wünsche, Vorstellungen, was die Schauspielerei angeht, ich nehme ja auch Schauspielunterricht, um das Ganze noch ein bisschen zu toppen. Ich würde sicherlich gerne Fiction-Sachen spielen, so was wie einen Kriminalkommissar."



