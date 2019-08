Wer ist der Fremde an Kate Merlans Seite? Die Kölnerin kämpft aktuell in der TV-Show Das Sommerhaus der Stars um den Sieg. An ihrer Seite: ihr Freund Benjamin Boyce (50). Doch sind die beiden auch nach den Dreharbeiten noch ein Paar? Promiflash liegen nun Bilder vor, die Kate ganz vertraut mit einem unbekannten Mann zeigen! Handelt es sich dabei um ihren neuen Partner? "Das ist ein langjähriger Freund, ein guter Freund von ihr. Mehr möchte sie dazu nicht sagen!", erklärte Kates Management auf Nachfrage von Promiflash.



