Niklas Schröder (30) ist mal wieder im Real-Talk-Modus! Der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer ist bekannt dafür, mit seiner Meinung nicht gerade hinterm Berg zu halten. Der offenherzige Bartträger macht nicht nur seinen Kritikern klare Ansagen, sondern übt selbst gezielt scharfe Kritik an Dingen, die ihm nicht passen. Jetzt hat er sich dem Phänomen der freizügigen Webstars angenommen: Nik findet zu viele heiße Instagram-Posts völlig daneben!

In seinem neuesten YouTube-Video ließ der Osnabrücker seinen Emotionen über zu viel nackte Haut in den sozialen Medien freien Lauf: "Ihr zieht euch aus für die Klicks – ganz einfach. Das ist moderne Prostitution. Es ist so! Ihr seht gut aus. Dann wird einfach ein schönes Tanga-Bild mit Ar*** hochgeladen und mit knappem Bikini oder sonstiges." Vor allem die Vorbildfunktion vernachlässigten viele Netzbekanntheiten dabei. Schließlich würden sich nicht nur pubertierende Jungs gerne solche Aufnahmen ansehen. "Die ganzen Mädels denken: 'Wow, geil! So muss man rumlaufen und leben'", resümierte der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat.

Allerdings wolle der Verlobte von Jessica Neufeld (25) auch nicht gegen alle Influencer schießen, die ihre Körper selbstbewusst in Szene setzen. Egal ob weiblich oder männlich – es kommt ihm auf die Menge solcher Schnappschüsse an. "Dass sich sexy Bilder gut verkaufen und natürlich auch gut für Werbung sind, ist ja auch okay. Aber ich rede davon, wenn man das immer tut und sich nur über die nackte Haut identifiziert", stellte der Tattoo-Freund klar.

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, Reality-Bekanntheit

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, bekannt aus "Die Bachelorette"

WENN.com Jessica Neufeld und Niklas Schröder

