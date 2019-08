Diese Nachricht entsetzte nicht nur Fans, sondern vor allem auch Ingo Kantoreks (✝44) Freundeskreis: Am Freitagmorgen ist der beliebte Köln 50667-Star bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Kurz darauf traf Promiflash seine sehr gute Freundin Victoria Jancke (28), die sich im Interview an ihn erinnerte: "Er hatte irgendwie immer ein offenes Ohr, war aber auch ein cooler Typ, immer total lustig und herzlich und hatte das Herz vor allem am rechten Fleck."



