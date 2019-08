Welche Kandidaten werden sich am heutigen Montag vom Zeltplatz verabschieden? Am Freitag haben die Nominierungsshows bei Promi Big Brother begonnen. Die Bewohner müssen jetzt täglich einen Kandidaten auf die Abschussliste setzen. Nicht für alle eine einfach Aufgabe zu entscheiden, wer das Camp verlassen soll. Heute Abend dürfte sich die Nominierung als doppelt schwierig erweisen: Gleich zwei Bewohner auf einmal werden zur Prime-Time die Heimreise antreten!

Laut Bild habe Sat.1 beschlossen, die Folge wegen der guten Einschaltquoten schon ab 20:15 Uhr auszustrahlen. Außerdem gibt es zwei Nominierungsrunden: Zunächst werden die Camper wie gewohnt eine Stimme für einen Kandidaten abgeben. Nachdem der erste Promi gegangen ist, werden die Teilnehmer aufgefordert, für einen zweiten abzustimmen.

Am Wochenende lag viel Ärger in der Luft: Tobi nahm nach einem Live-Duell die Möglichkeit wahr, sich selbst vor dem Exit zu schützen. "Sehr schwacher Move von Tobi. Wenn man bedenkt, dass er hier doch sehr gut ankommt, so gar nicht gefährdet ist – und dann schützt er sich. Der denkt nur an seinen eigenen Arsch. Das macht man nicht. So was machen Pussys", meinte Chris Manazidis.

Promi Big Brother, Sat.1 Zlatko, Sylvia und Almklausi im "Promi Big Brother"-Luxuscamp

© Sat.1 Jürgen Trovato bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Chris und Jürgen auf dem "Promi Big Brother"-Campingplatz

