Große Trauer um Suzana und Ingo Kantorek (✝44)! Der Köln 50667-Star und seine Frau kamen in der Nacht auf Freitag bei einem schweren Autounfall ums Leben. Das Paar war seit 1999 zusammen und seit 2001 verheiratet. Als Promiflash den Serien-Darsteller 2018 auf der FIBO-Messe traf, stellte er klar, dass seine Frau alles für ihn sei. "Sicherlich, ich turne in der Welt rum, vor den Kameras, auf Veranstaltungen und so einen Kram. Aber ich könnte das alles gar nicht machen ohne meine Frau. Meine Frau ist mein Manager, mein Booker, mein bester Freund und ja, meine Frau", erklärte er im Interview.



