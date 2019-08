Demi Lovato (27) feiert ausgelassen in ihr neues Lebensjahr! Am 20. August zelebrierte die Sängerin ihren 27. Geburtstag. Für die Brünette ein emotionales Erlebnis – schließlich schwebte sie im vergangenen Jahr nach einer Drogenüberdosis noch in Lebensgefahr. Heute geht es der "Sober"-Interpretin aber wieder gut – und umso ausgelassener wurde ihr Ehrentag begangen: Beim Konzert ihrer guten Freundin Ariana Grande (26) wurde zunächst ordentlich abgetanzt, zu später Stunde gab es dann ein Ständchen und eine üppige Torte von ihrem Manager Scooter Braun (38).



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de