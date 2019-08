Dieses Video sorgt im Netz aktuell für Entsetzen! Weil ihr Partner Andrei Bonor auf der Plattform TikTok die Millionen-Marke geknackt hatte, teilte Sveta Ananas auf Instagram einen Clip, den sie wohl für lustig hielt: In dem Filmchen springt die russische Influencerin ihrem Freund in die Arme. Im Hintergrund macht ihr kleiner Sohn Gabriel es seiner Mama nach – und hüpft von seinem Hochbett auf eine Matratze! Das Baby landet frontal auf seinem Gesicht, sein Nacken knickt dabei gefährlich ein. Für die Follower ein schrecklicher Anblick: "Das ist so verantwortungslos. Die Eltern versuchen, Klicks zu bekommen und riskieren dabei das Leben ihres Kindes. Ekelhaft!", beschwerte sich ein User.



