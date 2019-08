An diesem Rauswurf hatte Daniel Chytra sicherlich sehr zu knabbern! Der Paragliding-Pilot nahm bei Die Bachelorette teil und war schon von Anfang an Feuer und Flamme für Rosenverteilerin Gerda Lewis (26). Doch das schöne Model hatte recht bald genug von dem Ehrgeiz des Österreichers und schickte ihn in Folge fünf der Kuppelshow nach Hause. Genau dort lenkt sich Daniel aktuell ab, indem er so richtig die Sau rauslässt!

In seiner Instagram-Story ließ der Salzburger seine Follower nun an seinem "perfekten Sonntag" teilhaben: Der 35-Jährige spazierte zusammen mit den Haustieren einer guten Freundin über eine weite Wiese. Das Besondere dabei: Der Beau vertrieb sich die Zeit nicht nur mit Hund Fu, sondern auch mit Hausschwein Lucy. Und der borstige Vierbeiner war dabei genauso voller Elan wie der flauschige Border Collie. Zusammen ließ das Trio dann bei ausgiebigen Plansch- und Streicheleinheiten die Seele baumeln.

Aber dieser Ausflug in die Natur ist für den Unternehmer nicht die einzige Ablenkung von der Bachelorette. In wenigen Wochen wird Daniel nämlich im Rosenformat-Ableger Bachelor in Paradise zu sehen sein. Ob der Fitness-Freund dort bei einer der anwesenden Single-Damen Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / daniel_chytra Daniel Chytra, ehemaliger "Die Bachelorette"-Kandidat 2019

Instagram / daniel_chytra Daniel Chytra mit zwei Haustieren

Instagram / daniel_chytra Bachelorette-Boy Daniel Chytra

