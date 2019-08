Da haben sich Daniela Katzenberger (32) und Lucas Cordalis (52) aber was einfallen lassen! Am 20. August feierte ihre Tochter Sophia (4) ihren vierten Geburtstag – und wie sollte es anders sein, wurde dieser besondere Anlass gebührend zelebriert. Die stolzen Eltern schmissen für ihre Kleine eine Party unter dem Motto Frozen: Deko, Essen und Co. waren komplett auf den Disney-Streifen abgestimmt. Dani und ihr Ehemann hatten für die Kids sogar eine passende Hüpfburg organisiert. Und das absolute Highlight: Königin Elsa schaute höchstpersönlich vorbei, um Sophia zu gratulieren.



