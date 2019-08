Wächst in Jasmin ein Mini-Herren heran? In Das Sommerhaus der Stars hat das Ehepaar kundgetan, nach einem Fruchtbarkeitskalender Sex zu haben, um sich den gemeinsamen Kinderwunsch zu erfüllen. Genau deswegen gönnten sich die beiden auch während der Dreharbeiten ein romantisches Schäferstündchen in der Außentoilette der Finca. Promiflash hat nun nachgehakt: Hat Willi (44) einen Treffer gelandet? "Die Frage dürfen wir beantworten, aber das tun wir nicht", erklärte Jasmin schmunzelnd. Die Fans könnten sich aber sicher sein, dass sie es rechtzeitig erfahren würden, wenn es so weit sei. "Wir würden da keinen Hehl drum machen. Wir würden damit ganz offen umgehen, so sind wir halt", fügte Willi hinzu.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de