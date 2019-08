PewDiePie (29) und seine Langzeitfreundin Marzia sind endlich offiziell Mann und Frau! Der international erfolgreiche YouTuber machte seiner Liebsten im vergangenen April während eines Japan-Trips einen Antrag. Am vergangenen Montag gaben er und die Designerin sich in London schließlich das Jawort. Die Zeremonie fand zwar nur im engsten Freundes- und Familienkreis statt, die frohe Botschaft teilte das Paar nun jedoch auch mit seinen Followern: Auf Instagram posteten der gebürtige Schwede und die Italienerin Fotos der Trauung. "Wir sind verheiratet! Ich bin so glücklich wie nie zuvor und so froh, mein Leben mit dieser wundervollen Frau teilen zu können!", freute sich der Social-Media-Star unter seinem Beitrag.



