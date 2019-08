Christine Neubauer (57) überrascht mit einem vollkommen neuen Look! Schon in den vergangenen zwei Jahren machte die Schauspielerin eine kleine Body-Transformation durch: Sie nahm einige Kilos ab. Jetzt hat sie auch ihrer für sie typischen dunklen Haarfarbe den Rücken gekehrt. Aus einer Laune heraus färbte sie sich ihre Mähne blond – und findet das Ergebnis selbst gewöhnungsbedürftig: "Ich bin jeden Tag am Morgen erschrocken, wenn ich mich gesehen habe", verrät sie im Interview mit Promiflash.



