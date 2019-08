Seiner Camp-Kumpanin Sylvia Leifheit gestand Zlatko (43) bei Promi Big Brother, dass er sich eine Partnerin und Familie wünscht. Ist dieser Wunsch kurz nach seinem Rausschmiss etwa schon in Erfüllung gegangen? Promiflash liegen Bilder vor, die das Big Brother-Urgestein gemeinsam mit einer unbekannten Blondine zeigen. "Die beiden liefen Arm in Arm, haben miteinander getuschelt und wirkten vertraut", so ein Augenzeuge.



