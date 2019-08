Verliebte Wasserspiele bei Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange! Das Paar verliebte sich Ende 2018 bei den Dreharbeiten zu Der Bachelor und schwebt seitdem weiterhin auf Wolke sieben. Daran lassen der Basketballer und die Zumbatrainerin auch ihre Follower im Netz teilhaben. So wie bei ihrem aktuellen Urlaub nach Jamaika: In ihrem neusten Instagram-Video zeigen sie sich beim innigen Planschen in den Strömungen eines Dschungelflusses.



