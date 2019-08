Untreue-Skandal bei Willi Herren (44)! Gemeinsam mit seiner Frau Jasmin haust der Malle-Star derzeit im Sommerhaus der Stars – und genau dort lüftete das Pärchen während eines Spiels jetzt ein schlüpfriges Geheimnis: Während der 44-Jährige eigentlich noch mit seiner Ex Jana Windolph zusammen war, lief längst was zwischen ihm und Jasmin – und das anderthalb Jahre lang! Gegenüber RTL erinnert sich seine Verflossene an das ganze Debakel: Nachdem die Affäre mit Jasmin ans Licht gekommen war, habe er Jana geschworen, das alles zu beenden. "Es war aber nicht Schluss. Also er ist zweigleisig gefahren, mit Jasmin und mir. Eigentlich ist er ihr und mir fremdgegangen", so Jana.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de