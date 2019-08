Erst Anfang August endete die erste The Masked Singer-Staffel und schon wird über die möglichen Teilnehmer für die zweite Staffel spekuliert! Wenn es nach Collien Ulmen-Fernandes (37) geht, gäbe es da auch schon einen durchaus geeigneten Kandidaten: ihren Ehemann Christian Ulmen (43). Als Promiflash die Jurorin bei der Eröffnung des Nutella-Pop-up-Cafés in Hamburg traf, meinte sie: "Dadurch, dass die Sendung live ist und man ja auch am Vortag anreist, kann er ja einfach behaupten, er wäre zu Hause." Ob der Entertainer also schon bald in ein Kostüm schlüpfen und eine Gesangseinlage zum Besten geben wird?



