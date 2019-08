Jimi Blue Ochsenknecht (27) hat sich in den letzten Jahren zu einem richtigen Geschäftsmann entwickelt. Erst im März hatte der Schauspieler seinen ersten eigenen Wein auf den Markt gebracht. Nun kam dem 27-Jährigen eine neue Geschäftsidee und er machte vor Kurzem seine eigene Bar auf. Mit Promiflash sprach der Sohn von Natascha Ochsenknecht (55) bei der Eröffnung offen über mögliche Bedenken. "Ich versuche immer, an das Positive zu denken. Wenn man am Anfang direkt ans Scheitern denkt, dann ist das der falsche Weg", erzählte Jimi.



