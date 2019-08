Sarah Lombardi (26) zog einen heiß begehrten Job an Land – die Sängerin sitzt in der Jury der diesjährigen Das Supertalent-Staffel! Die Dreharbeiten finden in Bremen statt und sind aktuell in vollem Gange. Doch was macht eigentlich Sohnemann Alessio (4), während Mama vor der Kamera steht? "Er ist dann halt auch oft am Set mit dabei und mir ist das auch total wichtig, dass ich ihn so oft wie möglich am Tag sehe", plauderte die 26-Jährige bei der Eröffnung des Nutella-Pop-up-Cafés in Hamburg gegenüber Promiflash aus.



