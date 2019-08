Micaela Schäfer (35) macht kein Geheimnis mehr aus ihrem Liebesglück. Vor Kurzem deutete das berühmte Nacktmodel an, dass sie wieder in festen Händen ist. Beim AEDT-Sommerfest zeigte sie sich erstmals mit dem Gastronom Adriano Hess an ihrer Seite. Das Paar-Outing war offenbar schlussendlich eine Gewissensentscheidung. "Will man sich hier so verhalten, als würde man sich nur flüchtig kennen? Wir stehen ja zueinander. Wir finden uns toll. Dann kann man das auch zeigen", erklärte die Berlinerin im Promiflash-Interview.



