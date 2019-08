Patrick Fabian (32) und seine Freundin Lea schweben im absoluten Eltern-Himmel: Am 12. August kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt – eine Tochter. Promiflash erzählen die beiden, dass sie im Philippinen-Urlaub von der Schwangerschaft erfuhren: "Es war regnerisch, deshalb waren wir in unserer Bambushütte, nahe des Strandes. [...] Wir hatten es auch vorher schon so ein bisschen geahnt, weil die Zeichen deutlich waren."



