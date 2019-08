Gibt's bald auch das erste Promi Big Brother-Baby? Tobias Wegener und Janine Pink (32) sorgten in der diesjährigen Staffel für eine Premiere: Sie fanden im Container zueinander und werden diesen auch tatsächlich als Paar verlassen. Doch obwohl ihre Liebe auch einige Kritiker hat, ist eine Person nicht nur von der Echtheit ihrer Gefühle überzeugt, sondern hat auch schon die nächsten Beziehungsschritte vor Augen: Julian Stoeckel (32) ist nahezu sicher, dass Janine und Tobi schon bald Nachwuchs bekommen werden!

Promiflash traf den It-Boy auf dem AEDT-Sommerfest in Berlin und holte sich direkt mal eine Reality-Expertenmeinung ein, wie es mit den TV-Turteltauben weitergehen könnte: "Na ja, da wird auf jeden Fall gleich ein Baby kommen. Wenn die rausgehen, dann werden die natürlich knattern bis die Tür nicht zugeht", schätzte er die Lage ein. Dass die zwei sich wirklich mögen, daran gäbe es keinen Zweifel – schließlich sprächen die Bilder eine eindeutige Sprache: "Die lecken sich ja ab und grabbeln sich ab und schmusen sich ab und alles. Ich glaube, das wird schon eine ganz heiße Geschichte werden."

Julians Segen hat Tobine also in jedem Falle. Ganz so optimistisch ist Sängerin Doreen Steinert (32) unterdessen nicht: "Ich glaube, wenn man auf so einem engen Raum ist und sich unter solchen extremen Umständen kennenlernt, dass es dann auch zu extremen Gefühlen führen kann." Diese extremen Emotionen könnten nach dem Show-Ende aber auch schnell wieder den Abgang machen, befürchtet sie.

Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

Julian Stoeckel, Reality-Star

Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

