Gibt es bei Michelle Hunziker (42) und ihrem Tomaso mittlerweile Neuigkeiten in Sachen Familienerweiterung? Erst im Juni verriet die Moderatorin gegenüber Promiflash: Sie und ihr Ehemann wünschen sich ein weiteres Kind – und bisher hat sich an diesem Vorhaben auch nichts geändert! Als Promiflash das strahlende Traumpärchen am Mittwochabend bei der Eröffnung des Nutella-Pop-up-Cafés in Hamburg traf, meinte die blonde Beauty: "Wir sind immer noch dabei, aber mal gucken. Also ich bin auch happy mit drei Töchtern und wenn es dazu kommt – okay. Und wenn es nicht mehr dazu kommt, dann ist es okay."



