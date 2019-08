Hätte Lynn Petertonkoker mehr Lust auf Promi Big Brother oder doch eher auf das Dschungelcamp? Genau diese Frage stellten ihre Fans der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin auf Instagram. Die eindeutige Reaktion des Models: "Promi BB! Dschungelcamp habe ich abgelehnt." Für die Ekel-Erfahrung Down Under wurde die Fünftplatzierte der zwölften GNTM-Staffel also bereits angefragt – für den TV-Container scheint das bislang aber noch auszustehen.



