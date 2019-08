TikTok-Star Enyadres (20) dreht für ihre 3,8 Millionen Follower auf der Lipsync-Plattform nicht nur supergerne sexy Tanzvideos, sie hat auch ein extravagantes Geheimnis: Die 20-Jährige ist ein großer Fan von Körperschmuck. Unter anderem ziert seit ihrem 14. Lebensjahr ein Piercing ihren Bauchnabel. Mit 18 ließ sie sich dann sogar einen ihrer Nippel verschönern. Das sei überhaupt nicht schmerzhaft gewesen, wie sie bereits in einem YouTube-Video verraten hat: "Leute, kein Scherz jetzt, es hat mir überhaupt nicht so weh getan, wie ich mir das vorgestellt hab. Also es war halt schon ein Piksen, ist klar."



