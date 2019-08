So wichtig ist ihr sein bestes Stück! Ex-Bachelor-Girl Janine Christin Wallat (24) ist noch immer auf der Suche nach der großen Liebe. Nachdem sich Rosenverteiler Daniel Völz (34) nicht als Traumprinz entpuppt hatte, gibt die Beauty dem Experiment TV-Glück noch einmal eine Chance. In der Reste-Show für Kuppelshow-Kandidaten Bachelor in Paradise stürzt sich Janine Christin schon bald ins Abenteuer und hofft auf einen Mann fürs Leben. Vor Promiflash hat sie nun ausgeplaudert, ob auch die Penis-Größe bei der Partnerwahl von Bedeutung ist.

"Es wär jetzt gelogen, zu sagen, dass die Größe nicht wichtig ist", gibt die Flirtformat-Teilnehmerin bei Crusz Berlin gegenüber Promiflash zu. Sie stellt klar, dass der Sex in der Partnerschaft schon funktionieren müsse und dafür sei eine angemessene Größe des männlichen Geschlechtsteils sicher von Vorteil. Ganz so anspruchsvoll ist das TV-Sternchen letztlich aber doch nicht. "Es muss jetzt auch kein Riesen-Ding sein. Ich muss da jetzt auch kein Monster-Viech zwischen den Beinen haben, aber es sollte schon normal sein", gibt sie preis.

Ob sich "Bachelor in Paradise"-Kandidat Aurelio Savina (41) eventuell als geeigneter Partner für ein Techtelmechtel anbieten könnte? Nach der Veröffentlichung eines Nackt-Pics vor einigen Wochen ist Janine Christin kritisch: "Wenn die ihre Hand so davor halten, dann guck ich immer auf die Handgröße und das kann jetzt nicht sonderlich groß sein", erklärt sie – und spielt darauf an, dass der Deutsch-Italiener seinen kleinen Aurelio auf dem Bild mit der Hand verdeckt hatte.

Instagram / janine_christin_wallat Kuppelshow-Kandidatin Janine Christin Wallat

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Ex-Bachelor-Girl Janine Christin Wallat

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Reality-Star Aurelio Savina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de