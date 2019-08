Sieht man Micaela Schäfer (35) bald wieder in Das Sommerhaus der Stars? Im vergangenen Jahr hatte die Nacktschnecke mit Felix Steiner (34) an der Reality-Sendung teilgenommen. Danach war die Beziehung mit dem Journalisten im Sand verlaufen. Würde Mica auch mit ihrem neuen Liebsten ein solches Experiment wagen? "Das ist einfach ein Fluch und man sollte einfach nicht mit seinem Partner in ein TV-Format gehen. Auf keinen Fall", legte sich die Berlinerin im Promiflash-Interview nun fest.



