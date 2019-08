Mit ihrem Song "Queen of Mean" begeistert die 23-jährige Kanadierin Sarah Jeffery gerade die Massen. Allein in der ersten Woche nach der Veröffentlichung der Single erhielt das Video auf YouTube mehr als 30 Millionen Klicks. Inzwischen haben schon über 70 Millionen User das Musikvideo angeschaut. Aber wer ist das Ausnahmetalent eigentlich? Promiflash stellt euch Sarah Jeffery noch einmal genauer vor.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de