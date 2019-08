Für das US-Playboy-Model Francia James hagelt es heftige Kritik: Eigentlich wollte die Fitness-Liebhaberin in einem neuen Instagram-Video ihre Vorlieben fürs Pumpen und für Alligatoren vereinen. Also schnappte sie sich ein lebendes Krokodil und stemmte es vor der Kamera als Hantel. Für die Humane Society of the United States ist das ganz klar ein Fall von Tierquälerei. "Als Requisite in einem trashigen Video für den menschlichen Profit und zur Eigenwerbung verwendet zu werden, ist Tiermissbrauch, der dem Alligator Stress verursacht und die Sicherheit von Tier und Mensch gefährdet", erklärt eine Sprecherin des Instituts UNILAD.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de