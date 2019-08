Indira Weis (39) präsentiert ihre Kurven mal auf ganz andere Art und Weise! In letzter Zeit war es etwas ruhiger um das einstige Mitglied der Castingband Bro'Sis geworden – zuletzt war die Sängerin im TV zu sehen gewesen, als sie mit der Sportlerin Sandra Kiriasis (44) nach Australien reiste und diese ins Dschungelcamp verabschiedete. Nun macht Indira allerdings mit neuen Bikini-Fotos aus dem Israel-Urlaub von sich reden: Zu den sexy Posen in Bademode zieht sie ulkige Grimassen! Was hat es damit auf sich?

Das wird durch die Bildunterschrift unter den Facebook-Pics deutlich: Indira kümmere es nicht, was andere von ihr denken. "Ist mir so was von egal! Ich mache, was ich will. Was mein Herz mir sagt. Was meine Seele braucht", kommentierte sie die Schnappschüsse selbstbewusst. Ihre Follower feiern diese Einstellung. "Tolle Bilder von einer schönen Frau!", schrieb ein Fan begeistert.

Die aktuellen Bikini-Shots sind nicht die ersten freizügigen Aufnahmen der Tochter eines deutsch-indischen Paares – gerne präsentiert die 39-Jährige im Netz, was sie zu bieten hat. Einen strengen Speiseplan verfolge Indira aber nicht: "An mir ist einfach was dran. Und ich finde das schön. Ich finde, das gehört zu einer Frau. Ich bin immer dafür, dass man statt zu hungern, sich einfach sexy in Form bringt", erzählte sie im Promiflash-Interview.

Facebook / indira.weis.3 Indira Weis im August 2019

Facebook / indira.weis.3 Indira Weis im August 2019

WENN Indira Weis bei den PRG Live Entertainment Awards, 2017

