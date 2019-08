2008 wurde Kristen Stewart (29) durch die Twilight-Saga über Nacht zum gefeierten Star. Mittlerweile hat sie ihrer damaligen Figur Bella Swan aber längst den Rücken gekehrt – die Schauspielerin übernimmt immer häufiger ernste oder actionreiche Rollen, so auch in "Underwater - Es ist erwacht". In dem Trailer wird jetzt schon deutlich, was für einen toughen Part die 29-Jährige in diesem Film hat. Ab Januar 2020 läuft das Unterwasser-Spektakel im Kino.



