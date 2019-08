Anne Wünsche (28) muss sich derzeit mit ziemlichen Problemen herumschlagen! Eine fremde Person zieht aktuell über die Familienmutter im Netz her. Das geht sogar so weit, dass der Social-Media-Star jetzt von einer unbekannten Person beim Jugendamt gemeldet wurde. Für die 28-Jährige ist das zu viel – in einem YouTube-Video lässt sie nun Dampf ab: "Soll das Amt gern kommen, ich habe keine Angst vor dem Jugendamt, weil die können nichts machen. [...] Meine Kinder sind gepflegt, denen geht es ja gut."



