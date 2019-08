Sie lässt so richtig die Korken knallen! 2019 ist das Jahr von Taylor Swift (29). Nachdem sie im April ihren Ohrwurm "Me!" auf den Markt gebracht hat, veröffentlicht die Sängerin nun ihr langersehntes Album "Lover". Mit viel Schampus und mehreren Torten feiert die Beauty diesen Erfolg mit ihren Freunden. "Wir machen uns keine Gedanken, wir denken nur an das Album", erzählt die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story ihren Fans.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de