Ist Sarah Almoril (21) wieder zu haben? Eigentlich ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin der 14. Staffel seit dem Frühjahr 2019 mit ihrem Freund Dee Jaxon liiert. Vor allem für seine gemeinsamen YouTube-Videos und witzigen Instagram-Storys ist das Paar bekannt. Von diesen bekommt man in letzter Zeit allerdings nichts zu sehen. Kürzlich löschte Sarah sogar alle Pärchen-Bilder von ihrem Account!

In dem Story-Feed des Models auf Instagram sucht man David, wie Dee mit bürgerlichem Namen heißt, vergebens – alle Bilder von ihm oder den beiden zusammen sind verschwunden. Auch die gemeinsamen Clips in den Highlights sind deutlich dezimiert. Lediglich in den Videos, die an die erste gemeinsame Reise der beiden nach Südafrika erinnern, ist der Sportler noch zu sehen. Auf Dees Account sieht das hingegen ganz anders aus: Dort sind noch alle Aufnahmen von dem Paar zu finden.

Ob Sarahs Lösch-Aktion wirklich eine Bedeutung für ihre Beziehung hat, bleibt abzuwarten. Auf eine Promiflash-Anfrage hat die Blondine bisher nicht reagiert.

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Model

Instagram / dee_jaxon Dee Jaxon und Sarah Almoril, Influencer

Instagram / dee_jaxon David "Dee" Jaxon

