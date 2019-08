Mit seinen unangebrachten Scherzen während seines Auftritts im ZDF-Fernsehgarten hat sich Luke Mockridge (30) keine Freunde gemacht! Die Feuerherz-Jungs Karsten Walter (26) und Dominique Bircan Baltas waren am vergangenen Sonntag auch mit von der Schlager-Partie und fällen im Promiflash-Interview ein eindeutiges Urteil: Sie konnten die Performance gar nichts abgewinnen! "Ich finde es schon sehr respektlos, als so ein erfolgreicher Comedian so etwas abzuziehen", wetterte Domi im Interview beim AEDT-Sommerfest.



