Glück im Beruf, Pech in der Liebe? Auf Sarah Lombardi (26) trifft das keinesfalls zu! Die Sängerin startet zurzeit als Jurorin bei Das Supertalent durch. Für die Dreharbeiten zog sie vorübergehend sogar nach Bremen. Doch wie händeln die 26-Jährige und ihr Partner Roberto ihre Beziehung über die Distanz? "Mein Freund versucht mich ja auch immer dann zu sehen, wenn es geht. Der kommt am Wochenende auch immer nach Bremen und ich finde das schon schön", plauderte Sarah aus, als Promiflash sie auf der Eröffnung des Nutella-Pop-up-Cafés in Hamburg traf.



