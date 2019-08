Kim Kardashian (38) ist seit Jahren dafür bekannt, sich immer ins richtige Licht zu rücken. Für ihre perfekt inszenierten Fotos greift der Keeping up with the Kardashians-Star aber gerne mal in die Trickkiste – so auch vor Kurzem erst bei einem Schnappschuss mit Schwester Kylie Jenner (22): Fans fiel nämlich schnell auf, dass Kim auf dem Foto sechs Zehen hat. "Hat irgendjemand noch den sechsten Zeh bei Kim bemerkt?", kommentierte beispielsweise ein verdutzter User.



