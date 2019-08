In diesem Jahr fliegen im Sommerhaus der Stars wieder ordentlich die Fetzen! Vor allem die Nachrücker Sabrina Lange (52) und Thomas Graf von Luxburg (54) haben es schwer in der portugiesischen TV-WG. Immer wieder eckt das Paar vor allem mit Jasmin und Willi Herren (44) an. In einer Folge beleidigt Thomas die Frau des Schlagerstars sogar als "Schlampe" und muss sich daraufhin einiges anhören. Im Promiflash-Interview erklärt der 54-Jährige jetzt, wie es eigentlich dazu gekommen ist: "Das wurde ja so geschnitten – wir wurden ja voll gereizt von dem Paar aus Köln."



