Ende August 2018, zwei Tage nach seinem 33. Geburtstag, brach Daniel Küblböck zu einer Transatlantikreise auf, von der er nie zurückkehrte. Der Sänger soll sich auf offener See von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gestürzt haben. Sechs Monate später wurde er auch ohne Leichenfund für tot erklärt. Heute, am 27. August 2019, hätte Daniels seinen 34. Geburtstag gefeiert. Für Promiflash Grund genug, noch einmal an den einstigen DSDS-Star zu erinnern.



