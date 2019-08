In dieser Angelegenheit ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen! Auf ihrem YouTube-Kanal erklärte Anne Wünsche (28) jetzt, warum sie sich dazu entschlossen hat, ihre Tochter Juna aus dem Kindergarten zu nehmen. Der Grund: Die Kleine leide seit Annes Trennung von Henning Merten an extremen Verlustängsten. Kaum war der Clip online, brach unter den Usern eine heftige Diskussion aus. Immerhin ist Anne momentan mit ihrem Freund in Paris unterwegs – ohne ihre Kinder.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de